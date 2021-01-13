لقاح كورونا ليس الأول.. كيف دعّم صندوق تحيا مصر القطاع الطبي؟

دعّم صندوق تحيا مصر خلال السنوات الست الماضية القطاع الطبي، ومع تفشي فيروس كوررنا كان له دور في التصدي للوباء ووفر الكثير من المستلزمات الطبية للمستشفيات، ولم ينتهِ دوره عند هذا الحد، بل عندما قررت مصر استيراد لقاح الفيروس من الخارج موّل الصندوق توفير اللقاح للمصريين.وقالت وزريرة الصحة إن صندوق تحيا مصر سيكون الذراع التمويلي لتوفير اللقاحات وقبول التبرعات خاصة الموجه لشراء اللقاحات المتعلقة بـ(كوفيد-19).ويستعرض «الدستور» في التقرير التالي دور الصندوق في دعم القطاع الصحي منذ تأسيسه وحتى إعلانه توفير لقاح كورونا.وباء كوروناكان صندوق تحيا مصر من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في الحرب على وباء كورونا، فدشن حملة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها في مارس الماضي من أجل مواجهة الأضرار المادية التي لحقت ببعض المواطنين، وخصص الحساب رقم (037037 مواجهة الكوارث والأزمات).واستطاع الصندوق تقديم خدمات لدعم القطاع الطبي والمرضى في مستشفيات الكشف عن الفيروس والعزل أيضًا، حيث تم توفير بحسب بيانات الصندوق 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و240 جهاز تنفس صناعي، و61 ألف بدل عزل واقية، ومليون كمامة جراحية و60 ألف كمامة طبية، و1000 لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، إلى جانب 1000 جهاز كاشف للفيروس.علاج مرضى فيروس Cبدأت حملة صندوق تحيا مصر في مكافحة فيروس سي عام 2015، من خلال توفير عيادات متنقلة في محافظات مصر لعمل تحاليل لكل الفئات العمرية، وخلال العام الأول من بدء المكافحة استهدف 180 ألف مريضًا في 25 محافظة، متضمنًا مرضى قوائم الانتظار بوزارة الصحة والسكان، ودعم مبادرات محافظتي البحيرة وكفر الشيخ ومركز الأقصر وبعض مبادرات المجتمع المدني بالمحافظات بتكلفة تقدر بـ 180 مليون جنيه.وفي 2016 أطلق الصندوق مبادرة "ابدأ بنفسك" واستهدفت الكشف عن مرضى فيروس سي بالوزارات والمؤسسات، وفي 2017 شارك الصندوق في الخطة القومية للقضاء على فيروس C بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان واللجنة العليا للفيروسات.وساهم الصندوق في علاج 121،862 حالة في الفترة من ديسمبر 2015 حتى يناير 2017 بإجمالي 357،021 جرعة، وبلغ عدد المرضى الذين أنهوا الجرعات العلاجية الثلاثة 119 ألف مريض، وذلك بنسبة إنجاز للبرنامج 66%.وصرف جرعات علاجية لعدد 81 ألف مريض من قوائم انتظار وزارة الصحة من إجمالي مستهدف 134 ألف مريض وذلك من خلال عدد 42 مركز من مراكز اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بالمحافظة.مبادرة نور حياةدعم صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية مستهدفة مليوني مواطن، و5 ملايين تلميذ خلال 3 سنوات وقام الصندوق بتنفيذ المبادرة الرئاسية في 7 فبراير من نفس العام.ونجح في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لنحو 111 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، و599 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، كما تم إجراء 7 آلاف و975 عملية لعلاج المياه البيضاء وتوفير 59 ألف و855 نظارة طبية للبالغين، وصرف العلاج لـ 49 ألف و850 حالة، كما تم تسليم 62 ألف و804 نظارات لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.كلنا جنبكشارك صندوق تحيا مصر في تنفيذ مبادرة كلنا جنبك التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي.ووفّر الصندوق 1500 ماكينة غسيل كلوي، و1000 كرسي مريض ضمن المبادرة لمعاونة الصندوق للدولة وإحلال وتجديد منظومة رعاية مرضى الفشل الكلوي على مستوى الجمهورية.