موريتانيا تسجل 87 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 87 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 15 ألفا و794 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بعد إجراء 1446 فحصا، مشيرة إلى شفاء 173 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 14 ألفا و8 حالات شفاء، ووفاة 3 حالات نتيجة الإصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 395 حالة.