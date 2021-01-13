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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

صدور الطبعة السابعة من «لم أعرف أن الطواويس تطير» لـ بهاء طاهر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:41 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة السابعة من المجموعة القصصية «لم أعرف أن الطواويس تطير» للأديب بهاء طاهر؛ وذلك تزامنا مع عيد ميلاده، فهو مواليد الجيزة، 13 يناير لعام 1935.

وبحسب "الشروق"؛ فإن القصص الست التي يضمّها هذه المجوعة يعود الكاتب بهاء طاهر إلى فنّ القصة بعد أحد عشر عامًا على صدور آخر مجموعاته القصصية: «بالأمس حلمت بك»، ليكمل مسيرته القصصية التي بدأت عام 1972 بصدور أولى مجموعاته: «الخطوبة»، عندما وصفه الرائد يوسف إدريس بأنه كاتب «لا يستعير أصابع غيره»، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن نجح بهاء طاهر كواحد من أهم كتاب القصة القصيرة في مصر والعالم العربي. وذلك بالإضافة إلى إنجازه الروائي الكبير.

حصل الكاتب الكبير بهاء طاهر على جائزة مبارك في الآداب عام 2009، وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 1998، والجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) في أولى دوراتها عن روايته «واحة الغروب» (2007)، وصدرت له حتى الآن ست روايات، من أهمها: «خالتى صفية والدير» (1991)، و«الحب فى المنفى» (1995) وأربع مجموعات قصصية، بالإضافة إلى الدراسات الأدبية والنقدية والترجمات.

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