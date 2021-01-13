إحباط تهريب كمية من الملابس بمنفذ قسطل البرى

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولي بمنفذ قسطل البري برئاسة محمود عبدالرحمن مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.وبناء على المذكرة المشتركة المقدمة من الرائد أحمد بدوي رئيس مباحث المنفذ ومصطفى عويس بالأمن الجمركي مفادها اعتزام الراكب و. ف. أ سوداني الجنسية قادم من السودان بتهريب بضائع مخالفة.وبالعرض على محمود عبدالرحمن مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد محمود مأمور التعريفة ومحمد باهي وإكرامي عبدالراضي مأمورى الحركة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصيه فتبين إخفاؤه لعدة حقائب بعيدا عن أجهزة الأشعة بها 65 جاكت جلد 50 بنطلونا رجاليا و19 بالطو حريمي و17 جاكت قطيفة و15 قميصا رجاليا و8 فساتين سهرة و100 كرافتة أجنبية الصنع وغير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 140500 جنيه.وقرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2021 وحرره أحمد محمود قبيصي وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة.