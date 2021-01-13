رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من الملابس بمنفذ قسطل البرى

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:26 م
تهريب كمية من الملابس
تهريب كمية من الملابس
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولي بمنفذ قسطل البري برئاسة محمود عبدالرحمن مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبناء على المذكرة المشتركة المقدمة من الرائد أحمد بدوي رئيس مباحث المنفذ ومصطفى عويس بالأمن الجمركي مفادها اعتزام الراكب و. ف. أ سوداني الجنسية قادم من السودان بتهريب بضائع مخالفة.

وبالعرض على محمود عبدالرحمن مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية من أحمد محمود مأمور التعريفة ومحمد باهي وإكرامي عبدالراضي مأمورى الحركة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصيه فتبين إخفاؤه لعدة حقائب بعيدا عن أجهزة الأشعة بها 65 جاكت جلد 50 بنطلونا رجاليا و19 بالطو حريمي و17 جاكت قطيفة و15 قميصا رجاليا و8 فساتين سهرة و100 كرافتة أجنبية الصنع وغير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 140500 جنيه.

وقرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2021 وحرره أحمد محمود قبيصي وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة.

موضوعات متعلقة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

«الصحة» تحسم جدل انتقال كورونا للجنين أثناء الرضاعة

النيابة تكشف تفاصيل حبس مدعى الإصابة بالسرطان

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
الجنون الإثيوبى
المزيد

الثقافة

مصطفى نصر كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

بعد إغلاقه 10 سنوات.. «عبدالدايم» تتابع إعادة تأهيل متحف محمود خليل

الأربعاء.. حلقة نقاشية حول كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات»

«الأعلى للثقافة» يناقش «استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد».. الأربعاء