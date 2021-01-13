4 فبراير.. «المركزي» يبحث أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الموافق 4 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها في ديسمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ومن المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى التثبيت في الاجتماع المقبل.