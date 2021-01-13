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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يجتمع بلجنة إدارة أزمة كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:05 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبدالعظيم رمضان وأعضاء اللجنة.

وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع، على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتأكيد على تأمين أكبر حجم من أسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مناشدا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.

وشدد المحافظ على قيام الأجهزة الصحية بمتابعة حالات العزل المنزلي.

وناشد المحافظ المواطنين بالوعى بخطورة المرحلة الراهنة والالتزام بكافة التعليمات حفاظا على الجميع، سائلا المولى أن تمر هذه المرحلة بسلام وأمان على بلدنا الحبيبة.


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