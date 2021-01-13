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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح نفق الشهيد اللواء نبيل فراج

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:03 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء اليوم، نفق الشهيد اللواء "نبيل فراج" بحي غرب سوهاج، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة النفق، ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق بيئة حضارية للمواطن السوهاجي، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وفريدة سلام رئيس حي غرب.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تطوير النفق بطول 500 متر، وعرض 40 مترا، حيث شملت أعمال التطوير بناء سور جانبي بطول النفق بتصميمات حضارية لائقة، وأعمال الدهانات والإضاءة، ورفع كفاءة كوبري السكة الحديد، وإنشاء أرصفة جديدة، وتركيب أعمدة إنارة وبردورات مضيئة، بالإضافة إلى إنشاء بوابتين بتصميم فرعوني لمدخل ومخرج النفق.

وتفقد "الفقي" كذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المدينة الطبية "العرايس"، والتي شملت رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، وأعمال دهان واجهات العمارات السكنية، وتركيب بلاط الإنترلوك، وبردورات جديدة، ورفع مستوى النظافة والتجميل بالمنطقة.

كما شملت جولة المحافظ بحي غرب تفقد أعمال تجميل وتطوير منطقة "عمارات المشتل"، والتي شملت تغيير مواسير الصرف الصحي، وتركيب بلاط الإنترلوك والبردورات، وإعادة دهان واجهات العمارات، ورفع كفاءة الشوارع من حيث النظافة والتجميل، كما تفقد أيضا السوق الجديد لحي غرب بمنطقة العمري، والذي يضم 165 بايكة، وتم إنشاؤه لنقل الباعة الجائلين، والقضاء على العشوائيات.

وأشاد "الفقي" خلال جولته بما شاهده من أعمال تطوير وتجميل، مؤكدا توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع العامة والميادين لإضفاء لمسة جمالية وخلق بيئة حضارية تليق بمكانة المحافظة.

محافظ سوهاج يفتتح نفق الشهيد اللواء نبيل فراج
محافظ سوهاج يفتتح نفق الشهيد اللواء نبيل فراج
محافظ سوهاج يفتتح نفق الشهيد اللواء نبيل فراج
محافظ سوهاج يفتتح نفق الشهيد اللواء نبيل فراج

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