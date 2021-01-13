«النواب الأمريكي» يبدأ التصويت على توجيه اتهام لترامب وعزله

بدأ ‏مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم، التصويت على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أجل عزله من منصبه على خلفية اقتحام الكونجرس.من جانبهم؛ طالب نواب ‏جمهوريون بضرورة العمل مع الديمقراطيين لتحقيق الوحدة بعيدا عن الانقسامات، فيما أكد آخرون على ضرورة التركيز على الإدارة الجديدة، وليس تصفية الحسابات مع ترامب، وذلك وفق قناة العربية.وأكد ‏نائب ديمقراطي عن ولاية ماساشوستس خلال الجلسة أن الكونجرس رمز الديمقراطية الأمريكية تعرض لهجوم عنيف من قبل أنصار ترامب.وكان مجلس النواب اعتمد مشروع قرار لتوجيه اتهامات لترامب وعزله من منصبه.