«النواب الأمريكي» يبدأ التصويت على توجيه اتهام لترامب وعزله
الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:42 م
محمد عمرطباعة
بدأ مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم، التصويت على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من أجل عزله من منصبه على خلفية اقتحام الكونجرس.
من جانبهم؛ طالب نواب جمهوريون بضرورة العمل مع الديمقراطيين لتحقيق الوحدة بعيدا عن الانقسامات، فيما أكد آخرون على ضرورة التركيز على الإدارة الجديدة، وليس تصفية الحسابات مع ترامب، وذلك وفق قناة العربية.
وأكد نائب ديمقراطي عن ولاية ماساشوستس خلال الجلسة أن الكونجرس رمز الديمقراطية الأمريكية تعرض لهجوم عنيف من قبل أنصار ترامب.
وكان مجلس النواب اعتمد مشروع قرار لتوجيه اتهامات لترامب وعزله من منصبه.
من جانبهم؛ طالب نواب جمهوريون بضرورة العمل مع الديمقراطيين لتحقيق الوحدة بعيدا عن الانقسامات، فيما أكد آخرون على ضرورة التركيز على الإدارة الجديدة، وليس تصفية الحسابات مع ترامب، وذلك وفق قناة العربية.
وأكد نائب ديمقراطي عن ولاية ماساشوستس خلال الجلسة أن الكونجرس رمز الديمقراطية الأمريكية تعرض لهجوم عنيف من قبل أنصار ترامب.
وكان مجلس النواب اعتمد مشروع قرار لتوجيه اتهامات لترامب وعزله من منصبه.