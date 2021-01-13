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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بدء إجراءات تقنين أوضاع المتعاقدين فى مسابقة الـ«30 ألف معلم»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:21 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
أميرة ممدوح
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بدأت الحكومة إجراءاتها لتقنين أوضاع المعلمين المتعاقدين في مسابقة الـ30 ألف معلم والمسابقة التكميلية لها عن طريق فتح باب التقديم إلكترونيًا لاستقبال ملفات المتعاقدين ومراجعتها لمنحهم شهادة صلاحية بمزاولة المهنة للتعيين فى وظيفة معلم أو ما يعادلها، اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى الخميس وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة فى يناير الجارى.

ووفقًا لمنشور تم تعميمه على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الواقعة فى نطاق كل مديرية تعليمية، سيتم تشكيل لجان فرعية على مستوى كل مديرية تعليمية تتولى مسئولية استلام ملفات المعلمين الأخصائيين المساعدين وتدقيق صحة بيانات المتقدمين ومراجعتها والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية، لتسلم بعد ذلك إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال الفترة المحدده سلفًا.

وأوضح المنشور أن منح شهادة مزاولة المهنة للمعلمين المتعاقدين يتطلب توافر عدة شروط من بينها نسخة من عقد المعلم وخطاب ترشيح من المدرسة، وتقرير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء، مفردات مرتب موضحًا به بند الصرف المحدد للتعاقد، شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية، شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولًا، وشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى أو شهادة برنامج تدريبى للمهارات الأساسية لتطبيقات الحاسب الآلى معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

أما في حال تجاوز المعلمين المتعاقدين مدة التعاقد سنتين، لفت المنشور إلى عدم جواز استلام ملفاتهم إلا بعد الحصول على موافقة من كل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة أخرى من تاريخ انتهاء مدة السنتين.

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