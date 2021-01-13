تحرير 108 مخالفات تموينية متنوعة بالإسماعيلية

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، برئاسة وإشراف حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية للتفتيش على السلع التموينية والتأكد من صلاحيتها ومواجهة جشع بعض التجار ومحاربة الغش التجاري أسفرت عنها تحرير 108 مخالفات متنوعة.وتمكنت الحملة من ضبط 3 مخابز بالتل الكبير لتصرفهم في 42 شيكارة دقيق مدعم وبيعهم بالسوق السوداء وتزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام ليبلغ إجماليهم 2 طن و100 كيلو جرام، كما تمكنت الحملة من ضبط 30 كيلو أسماك منتهي الصلاحية بأحد المنافذ بنطاق حي ثالث.