محافظ أسوان يقرر منع تنقل الطيور من مركز لآخر (فيديو)

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم، جولة ميدانية داخل سوق الأربعاء بالمدينة، لمتابعة بيع الطيور الحية، بعد وصول معلومات بوجود اشتباه إنفلونزا الطيور، لتنفيذ قرار اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم، وتعليمات العميد محمد البنا رئيس المركز والمدينة، بحظر بيع وتداول الطيور الحية بسبب الاشتباه بإنفلونزا الطيور.قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان في تصريح خاص لـ'' الدستور''، إنه أصدر قرارا بعدم تحرك الطيور من مركز إلى أخر من المراكز التابعة للمحافظة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتم السيطرة بشكل كامل على السوق بعد ورود معلومات تشير إلى أنه من الممكن أن يكون هناك إصابات، حتى يتم حصرها لكي تقتصر المشكلة على مكان واحد فقط، ونستطيع حلها.وأوضح محافظ أسوان، أنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة، والتأكيد على مدير الطب البيطري لمتابعة التحاليل الطبية بشكل مستمر لكل الحالات.