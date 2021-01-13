حبس سائق عامين مع الشغل بتهمة هتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالحبس مع الشغل سنتين لهتكه عرض طفلة.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى محمد السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.كشف أمر الإحالة قيام المتهم أحمد. م، سائق بهتك عرض الطفلة «س.م.ب»، 10 سنوات بالقوة والذي ما أن أبصرها آمنة بدربها فاستغل ضعفها وقلة حيلتها دون ذويها فتتبعها حتى دلفت للعقار محل سكنها مستغلا خلو الدرج وظلمته واهما إياها بضلال سبيله فباغتها بضمها إلى صدره ملامسا مناطق عفتها مقبلا وجنتيها فتعالت صرخات استغاثتها فلاذ بالفرار هاربا وذلك حال كونها لم تبلغ 18 سنة ميلادية.