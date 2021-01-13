إغلاق مركز خدمة المواطنين بديوان عام الإسماعيلية 15 يومًا

أعلنت محافظة الإسماعيلية، غلق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لمدة 15 يومًا، لظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين به.وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه سيتم تعقيم المكان بشكل كامل، ليكون جاهز لاستقبال المواطنين بعد نهاية مدة الغلق وهي يوم 27 يناير الجاري.وأشار المحافظ إلى أنه على المواطنين الراغبين في طلب الخدمات المقدمة من المركز التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، أو للمراكز التكنولوجية بالأحياء الثلاثة داخل مدينة الإسماعيلية.