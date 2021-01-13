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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق مركز خدمة المواطنين بديوان عام الإسماعيلية 15 يومًا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:06 م
اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلنت محافظة الإسماعيلية، غلق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لمدة 15 يومًا، لظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين به.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه سيتم تعقيم المكان بشكل كامل، ليكون جاهز لاستقبال المواطنين بعد نهاية مدة الغلق وهي يوم 27 يناير الجاري.

وأشار المحافظ إلى أنه على المواطنين الراغبين في طلب الخدمات المقدمة من المركز التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، أو للمراكز التكنولوجية بالأحياء الثلاثة داخل مدينة الإسماعيلية.

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