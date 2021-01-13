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مصر

«الرى»: توسع فى المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل المساقى

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:03 م
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
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تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عمليتي تأهيل ترعة مطرطارس الشرقي وترعة كفر عميرة، ووجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد.

كما تفقد وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، أعمال التأهيل المنفذة على مسقى أم راسين والمتفرعة من ترعة مطرطارس الشرقي، والجدير بالذكر أن عملية تأهيل المسقى تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والتي قامت بتوفير المواد الخام والمنتفعين على المسقى والذين قاموا بتنفيذ عملية التأهيل.

ووجه عبد العاطي، بتوفير المواد الخام لتنفيذ نظام للري الحديث بزمام ترعة مطرطارس الشرقي مع قيام المنتفعين بتركيب المنظومة بمعرفتهم، في ضوء دعم وزارة الموارد المائية والري للمزارعين وتشجيعهم على التحول لنظم الرى الحديث، وتأهيل الترع  والمساقي، تزامنًا مع تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية بنفس الزمام.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كل الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع، نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل، باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

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