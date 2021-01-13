بروهلفتسيا تطرح لقاءات مع 11 فنانا عبر الإنترنت السبت

أعلن المركز الثقافي السويسري بالقاهرة (بروهلفتسيا)، طرح "تطبيقات حية2" لقاءات ورش عمل للفنانين والكتاب الذين يعملون على الكتابة والغناء والصوت والراديو والكلمات المنطوقة والنثر والمقال الصوتي، من خلال مجموعة من الندوات وورش العمل التي يقودها چيل فورتفنجلر، ومادلين أمسلر، ومحمد عبد الكريم.ستعرض قائمة تشغيل صوتية عبر ليلتين لأحد عشر فنانا من مصر وفلسطين والمغرب وليبيا في حلقة لمدة أربع ساعات ابتداء من الساعة ٨ مساء حتى منتصف الليل [١٦ و١٧ يناير ٢٠٢١].المشاركون في اللقاءات عاصم عطون، فاطمة هيبة، مروة بن حليم، محمد البكري، معتصم صيام، ندى القلعاوي، عمر عادل، رانيا عاطف، راوية صادق، سارة حمدي، سكينة جوال.تطبيقات حية هو لقاء للمهتمين بالممارسات الأدائية يتضمن ورش عمل وندوات وليالي أداء. بالإضافة إلى خلق مساحة لمناقشة الممارسات الأدائية النصية في المجالات الفنية والتنظيمية والبيداجوچية. يركز تطبيقات حية على مفهوم الاداء النصي كوسيط وأداة بحثية وجمالية. يهدف Live Praxes إلى إنشاء مجتمع وشبكة وفرص لفناني الأداء في السياق المحلي من خلال التعاون مع المنصات والمؤسسات الأخرى لتقديم دعم إنتاجي وتوجيهي.