الحكومة الألمانية: العمل من المنزل ليس متاحًا في كل القطاعات

أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تزال تعول على الناحية التطوعية في العمل من المنزل.وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية والولايات وجهت نداء إلى الشركات بالاستفادة من العمل من المنزل طالما أمكن ذلك، ونوهت المتحدثة في الوقت نفسه بأن العمل من المنزل ليس متاحا في كل القطاعات.كانت أصوات تعالت مؤخرا من المعارضة، تطالب بتحويل هذا النداء إلى تعليمات للشركات.وقالت كاترين جورينج-إيكارت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض على الصعيد الاتحادي:"حيثما أمكن يجب إلزام أرباب العمل بالسماح بالعمل من المنزل".وأضافت جورينج-إيكارت:"كل شخص يرغب ولديه القدرة على العمل من المنزل، يجب تمكينه على الفور من فعل ذلك".