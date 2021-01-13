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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

14 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بـ116.6 مليون جنيه في مطروح

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:09 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا، بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الصباحية والمسائية وأيام العطلات والإجازات الرسمية.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وأوضح محافظ مطروح، أنه جرى تلقي 14.167 ألف طلب تصالح من المواطنين حتى الآن بجملة متحصلات بلغت 116.6 مليون جنيه.

وكلف محافظ مطروح رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين في أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، مشددا على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بأماكن تلقي الطلبات من المواطنين والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين المواطنين وتنظيم الأدوار بما يكفل تحقيق معايير السلامة العامة، بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال التطهير والرش الدوري لكافة المقار وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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