«الشبلنجي».. رحلة آلام مع السرطان وبيروقراطية موظفي الشؤون الاجتماعية بزفتى

يعيش عوض محمود السيد الشبلنجى، عذابا يوميا إثر الآلام التى تسكن جسده وتزداد يوما بعد الآخر، فهو يعانى من سرطان فى الرئة أقعده عن العمل حتى أصبحت حالته يرثى لها.عوض الشبلنجى، 42 سنة، من سكان مدينة زفتى، منطقة مصنع النسيج، لديه 3 أطفال فى مراحل التعليم المختلفة واكتشف منذ عامين إصابته بالسرطان، ومن وقتها بدأت رحلة العذاب مما جعله يقترض المال للعلاج دون جدوى، بعد أن أقعده المرض عن العمل وأصبح بلا مورد رزق خاصة وانه عامل يومية ولم يعد قادر على العمل بسبب مرضه، ولولا أنه يسكن فى منزل عائلته لكن بلا مأوى أيضًا."الدستور"، التقت رب الأسرة الذي يعاني المرض ويُطالب بالحصول على معاش يساعده على مواجهة ظروف الحياة، ويقول قدمت للحصول على معاش في الشؤون الاجتماعية بزفتى، وأخبروني بضرورة الذهاب للجنة بطنطا، وبالفعل تحاملت على نفسي وذهبت إلى طنطا متعكزًا على ابنتي الكبرى وزوجتي، ورفضوا استلام أي أوراق مني وطالبوني بالعودة إلى شؤون زفتى، وعندما رجعت طالبوا مني رد مديري الشؤون في الغربية، وذهبت طنطا مرة أخرى ليُخبروني أنه قد تم رفض طلبي، وعليّ أن أتظلم في لجنة تُعقد بمحافظة كفر الشيخ، وعندما حاولت الاستفسار أخبروني أنه لا يوجد أحد يعرف السبب.واستكمل الشبلنجي حديثه مبينًا أن أولاده الثلاثة في مراحل تعليم مختلفة فالكبرى في الصف الثاني الثانوي الصناعي، والثانية في الصف الثاني الإعدادي، والأخير في الصف الخامس الابتدائي، وكل ما يأمله أن يتم صرف معاش له وأن تتكفل الدولة بمصاريف علاجه التي لا طاقة له بها ولا يستطيع تحملها.