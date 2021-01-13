صحفي موال لأردوغان يطالب بالحكم المؤبد على زعيم المعارضة التركية

طالب رئيس تحرير صحيفة "يني عقد"، الموالية للحكومة التركية، علي كارهسان أوغلو، بالحكم على زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بالسجن المؤبد المشدد، بسبب وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس المزعوم.وكان أوغلو، وصف أردوغان بالرئيس المزعوم، الأحد الماضي، أثناء كلمة له في مقر الحزب بمناسبة يوم الصحفيين العاملين في تركيا.