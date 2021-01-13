«قضايا الدولة» تهنئ حنفي الجبالي برئاسة مجلس النواب

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين ومحمد أبوالعينين، وكيلي المجلس، على انتخابهم لهذه المناصب.وجاء في التهنئة: «نسأل المولى عز وجل أن يوفقهم جميعا وجميع أعضاء المجلس الموقر لتحقيق الغاية المرجوة من مجلس النواب كسلطة تشريعية للدولة المصرية حتى يقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، بما يحقق صالح الشعب المصري العظيم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».