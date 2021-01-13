«دعوى غريبة» ضد أردوغان.. ليرة واحدة غرامة

رد زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو على الشكوى التي تقدم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضده، قائلًا إنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس.وقال أوغلو، إنه سيرفع دعوى ضد أردوغان، مطالبًا إياه بتعويض "غريب" قيمته ليرة واحدة.جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لمسئولة معارضة أكدت خلالها أنها سترفع دعوى مماثلة ضد أردوغان ووزير الداخلية.وكان أردوغان قد رفع دعوى ضد القيادي المعارض، إثر وصف الأخير للأول بالرئيس المزعوم، كما قدم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد كيلتشدار أوغلو بتهمة إهانة الرئيس.من جانبها، رفعت رئيسة فرع إسطنبول لحزب الشعب الجمهوري، جانان كفتانجي أوغلو، دعاوى قضائية منفصلة ضد أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، بعد أن استهدفت من قبلهما الأسبوع الماضي.وقالت كفتانجي أوغلو في التماس قدمته لمكتب المدعى العام في اسطنبول: "يجب توجيه اتهامات لكل من أردوغان وصويلو بالإهانة وإساءة استخدام السلطة ومحاولة التأثير على القضاء"، مؤكدة أن الرئيس ووزير داخليته ارتكبا جريمة دستورية.وفي التماس آخر منفصل قدمته كذلك إلى محكمة الأناضول المدنية في اسطنبول، طالبت بتعويض قدره مليون ليرة من أردوغان وصويلو بسبب تصريحاتهما ضدها.وكان أردوغان قد أشار في تصريحات الأسبوع الماضي إلى كفتانجي أوغلو بأنها مقاتلة في تنظيم يساري محظور، بسبب دعمها احتجاجات جامعة بوغازيجي.