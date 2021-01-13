نصائح المرور لسائقي السيارات لتفادي العاصفة الترابية

وجهت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير على الطرق والمحاور والميادين؛ تزامنًا مع ظهور الرياح والأتربة؛ حرصًا على سلامة قائدي السيارات.وتمثلت تلك النصائح في:- قيادة السيارات بسرعة منخفضة.- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.- تأمين مسارك ومسار الآخرين.- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة.- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.- عدم تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.- منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية.- انتشار سيارات الإغاثة بسبب سوء الأحوال الجوية.