تراجع ملحوظ في مبيعات «فولكس فاجن» في 2020

تسببت أزمة جائحة كورونا في إثباط قوي لمبيعات مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات العام الماضي.وأعلنت المجموعة في مقرها بمدينة فولفسبورج اليوم الأربعاء أن مبيعاتها انخفضت بوجه عام على مستوى العالم العام الماضي بنسبة 15.2% إلى نحو 9.3 مليون سيارة.ويأتي إعلان المجموعة عقب إعلانها أمس الثلاثاء تراجع مبيعات علامتها التجارية الأساسية وشركات أخرى تابعة لها.وبوجه عام تسبب انخفاض الطلب في مشاكل للمجموعة على غرار العديد من شركات السيارات الأخرى.