خلال 24 ساعة.. ضبط 4207 مخالفات مرورية متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت كافة الطرق والمحاور وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.أسفرت الجهود - خلال 24 ساعة - عن ضبط 4207 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها «1412 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 87 مخالفة السير بدون تراخيص، 10 مخالفات شروط التراخيص، 18 مخالفة موقف عشوائى».تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.