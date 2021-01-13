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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إلغاء تحصيل «كارتة» تحسين الطرق المحلية بالإسماعيلية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:47 م
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف بشارة
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أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا حمل رقم 21 لسنة 2021 بإلغاء جميع نقاط تحصيل كارتات تحسين الطرق المحلية بنطاق المحافظة، ويحظر تحصيل أي كارتات تحت هذا المسمى من سيارات النقل، بناءا على الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية.

ويطبق هذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.

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