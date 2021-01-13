إلغاء تحصيل «كارتة» تحسين الطرق المحلية بالإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا حمل رقم 21 لسنة 2021 بإلغاء جميع نقاط تحصيل كارتات تحسين الطرق المحلية بنطاق المحافظة، ويحظر تحصيل أي كارتات تحت هذا المسمى من سيارات النقل، بناءا على الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية.ويطبق هذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.