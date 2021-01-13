أحمد إبراهيم مطربًا للمرة الأولى

يستعد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم للدخول لعالم الغناء خلال الفترة القادمة للمرة الأولى بعد العمل الطويل في التوزيع، بتعاون مع المنتج وليد منصور في الأغنية الجديدة التي يطرحها خلال أيام على طريقة "السينجل".وكتب أحمد إبراهيم عبر إنستجرام: "أول سينجل بصوتي قريبًا بإذن الله.. دعواتكم".وكان أحمد إبراهيم قد تزوج من النجمة أنغام قبل عام وتطورت العلاقة بينهما ودخلت في منطقة الخلافات حتى انفصلا خلال الفترة الماضية وعاد مرة أخرى لزوجته وأم أولادهم ونشرا صورًا مع بعضهما مؤخرًا.يذكر أن أحمد إبراهيم شارك في توزيع عدد كبير من الأغنيات لمجموعة من المطربين والمطربات منهم أنغام وأصالة.