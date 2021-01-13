إتمام الصلح في نزاع بين عائلتين بسوهاج

نجح قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة طما، بمحافظة سوهاج.وجاء ذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".. حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.