استعلم| موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة غير المنتظمة 2021
الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:02 م
اسماء منصورطباعة
ينتظر قرابة مليوني مواطن ممن ينتمون لفئة محدودي الدخل من العمال غير المنتظمين الذين يستحقون منحة الـ 500 التي أقرتها الدولة لفئة العمالة غير المنتظمة، بسبب تأثير جائحة كورونا على ظروف عملهم معرفة موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة غير المنتظمة 2021.
حيث يتم البحث علي مواقع التواصل الٱجتماغي عن طرق الإستعلام عن المنحة، حيث شرع البدء في صرف الدفعات السابقة منحة العمالة غير المنتظمة مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتم تشكيل لجنة من وزارتي القوى العاملة والاتصالات والمالية، وتحت إشراف اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في أعقاب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أوامره بصرف منحة العمالة غير المنتظمة.
بينما تم صرف الدفعة الرابعة في شهر ديسمبر الماضي لمدة أسبوع لما يزيد عن مليونين ونصف المليون عامل غير منتظم، وتم صرف ما يقارب من مليار و250 مليون جنيه مصري لمستحقي الدعم.
وفي وقت سابق صرح مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة لوسائل إعلام أنه بعد التسجيل من قبل الراغبين في الدعم من العمالة غير المنتظمة، شكلت الوزارة قاعدة بيانات لمن قاموا بالتسجيل خلال موقع الوزارة، وتم تسليم هذه البيانات للجهات المختصة للنظر فيها وحذف غير المستحقين والذين لم تنطبق عليهم شروط ٱستحقاق المنحة، وأكد المصدر أن وزارة القوى العاملة ليست الجهة المنوطة بحذف غير المستحقين.
(طرق الإستعلام عن المنحة)
تستعرض الدستور في السطور التالية طرق الإستعلام عن المنحة الخامسة للعمالة غير المنتظمة:
-الطريقة الأولى عبر موقع وزارة القوى العاملة الرسمي http:www.manpower.gov.egemp-work.html، ثم يتم بعدها كتابة البيانات المطلوبة، الممثلة في الرقم القومي والمحافظة.
_ والطريقة الأخرى من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة، والاتصال هاتفيا بهواتف القوى العاملة الأرضية الثابتة.
-بينما الطريقة الثالثة هي الإتصال بالخط الساخن 142.
بعدها سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة «SMS» لمن تم قبوله في المنحة، على هاتفه المحمول الذي سجله في بياناته أثناء تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة.
وحذرت وزارة القوى العاملة، من بعض أساليب النصب التي يدبرها بعض الأشخاص بخصوص صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه.
حيث يتم البحث علي مواقع التواصل الٱجتماغي عن طرق الإستعلام عن المنحة، حيث شرع البدء في صرف الدفعات السابقة منحة العمالة غير المنتظمة مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتم تشكيل لجنة من وزارتي القوى العاملة والاتصالات والمالية، وتحت إشراف اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في أعقاب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أوامره بصرف منحة العمالة غير المنتظمة.
موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة غير المنتظمةصرحت وزارة القوى العاملة أنه سيتم البدء في صرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة يوم 10 يناير 2021.
بينما تم صرف الدفعة الرابعة في شهر ديسمبر الماضي لمدة أسبوع لما يزيد عن مليونين ونصف المليون عامل غير منتظم، وتم صرف ما يقارب من مليار و250 مليون جنيه مصري لمستحقي الدعم.
وفي وقت سابق صرح مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة لوسائل إعلام أنه بعد التسجيل من قبل الراغبين في الدعم من العمالة غير المنتظمة، شكلت الوزارة قاعدة بيانات لمن قاموا بالتسجيل خلال موقع الوزارة، وتم تسليم هذه البيانات للجهات المختصة للنظر فيها وحذف غير المستحقين والذين لم تنطبق عليهم شروط ٱستحقاق المنحة، وأكد المصدر أن وزارة القوى العاملة ليست الجهة المنوطة بحذف غير المستحقين.
(طرق الإستعلام عن المنحة)
تستعرض الدستور في السطور التالية طرق الإستعلام عن المنحة الخامسة للعمالة غير المنتظمة:
-الطريقة الأولى عبر موقع وزارة القوى العاملة الرسمي http:www.manpower.gov.egemp-work.html، ثم يتم بعدها كتابة البيانات المطلوبة، الممثلة في الرقم القومي والمحافظة.
_ والطريقة الأخرى من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة، والاتصال هاتفيا بهواتف القوى العاملة الأرضية الثابتة.
-بينما الطريقة الثالثة هي الإتصال بالخط الساخن 142.
بعدها سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة «SMS» لمن تم قبوله في المنحة، على هاتفه المحمول الذي سجله في بياناته أثناء تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة.
وحذرت وزارة القوى العاملة، من بعض أساليب النصب التي يدبرها بعض الأشخاص بخصوص صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه.
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