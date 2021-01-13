وسط توتر مع إثيوبيا.. «البرهان» يتفقد القوات السودانية على الحدود

وسط توتر مع إثيوبيا، ذكرت مصادر، أن رئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، سيزور الحدود السودانية الإثيوبية لتفقد القوات السودانية، حسب ما ذكرت قناة العربية الإخبارية.وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن قرية بشرق البلاد تعرضت، لهجوم من قبل "عصابات الشفتة الإثيوبية"، مشيرة إلى أنه أودى بحياة 5 سيدات وطفل، وفقدان امرأتين، وأن جميع الضحايا سودانيون كانوا منهمكين في عمليات الحصاد.وأضافت الوزارة في بيان، أمس الثلاثاء، "وقع ذلك الحادث المؤسف بالتحديد بين قريتي ليّة وكولي الواقعتين بمنطقة الفشقة على بعد 5 كيلومترات من الحدود مع إثيوبيا".وتابع البيان: "وإذ تدين وزارة خارجية جمهورية السودان بأقوى العبارات هذا العدوان الغاشم، وتستنكر استهداف المدنيين العزل، فإنها تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إدانة هذه الأعمال الإجرامية والمطالبة بإيقافها فورًا".