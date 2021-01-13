الداخلية تضبط 16 ألف مواطن خالفوا ارتداء الكمامات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 16186 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم.وتم تحرير 668 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 216 قضية في مجال منع تداول «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 1227 «شيشة».يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وجاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.