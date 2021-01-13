تعرف على الأوراق المطلوبة لصرف منحة مصابي كورونا من نقابة المعلمين

حددت نقابة المهن التعليمية، الأوراق المطلوبة لصرف منحة النقابة للمصابين بفيروس كورونا من المعلمين، حيث قررت النقابة صرف 10 آلاف جنيه للمريض المعزول في مستشفى عزل، و5 آلاف جنيه للعزل المنزلى.وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:– نتيجة مسحة pcr من مستشفى عزل أو معامل وزارة الصحة مختومة بختم النسر على أن تكون المسحة إيجابية– خطاب من الطبيب المعالج بمستشفى حكومى تؤكد أن المعلم مريض كورونا.– استمارة المنحة من النقابة مختومة من مندوب النقابة بالإدارة.– ما يثبت أن المعلم على رأس العمل من الإدارة من شئون العاملين.– إثبات دفع مبلغ صندوق الزمالة واشتراك النقابة بانتظام.– صورة كارنيه النقابة.وبعد أن ينصر ويختم من مندوب النقابة بالإدارة التعليمية، يتم التوجه إلى بالورق للنقابة فى الجيزة لتقديمه، ليتم الصرف خلال وقت بسيط.