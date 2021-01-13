«تعليم القليوبية» تفعل مبادرة «يلا صيانة»

وجه الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بضرورة استمرار مبادرة "يلا صيانة" من خلال إدارة التعليم الفني لصيانة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى "ديسكات" لاستخدامها مرة أخرى في المدارس.وشدد وكيل المديرية على أهمية ودور التعليم الفني وما يمتلكه من إمكانيات وتخصصات مختلفة تساهم في إشباع رغبة سوق العمل والاستفادة من الخبرات والتخصصات.وأوضح المهندس الصادق محمد الصادق، مدير عام التعليم الفني، مدير التعليم الفني بالمديرية، أن المبادرة تم إطلاقها بالعديد من المدارس الصناعية والزراعية.وأضاف الصادق أن إجمالي تكلفة الديسك الواحد ما يقرب من 1000 جنيه، وتتم صيانته بما يقرب من 150 جنيهًا، الأمر الذي يؤدى إلى توفير ما يقرب من 850 جنيهًا للواحد، وأن هذه المبادرة تتم من خلال آلية مشروع رأس المال.وأكد الفيومي على أهداف مبادرة "يلا صيانة"، حيث إنها تهدف إلي:- استغلال الإمكانات المادية والبشرية- توفير أجور الطلاب والمعلمين- توفير العبء علي كاهل ميزانية الدولة.ويتم تنفيذ المبادرة علي مستوى مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة وفي جميع الإدارات التعليمية.