رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:07 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة مطروح أونلاين.

ونفذ رواد قصر الثقافة ورشة فنية لعمل مجسم للفضاء والكواكب باستخدام الورق الملون والفوم لتشكيل الكواكب بشكل جميل وأقرب ما يكون إلى الحقيقة ومن الممكن استخدامه كوسيلة إيضاح لشرح الفضاء للأطفال، إلى جانب ورش مجسمات تزين شجرة رأس السنة والتى قدمتها الفنانة شيرين جورج وشرحت من خلالها طريقة عمل اكثر من مجسم منهم الفيونكة والجرس باستخدام الفوم الملون بطريقة بسيطة، بينما قدم الشيخ أبو المعارف احمد محاضرة بعنوان "التطرف الفكرى والعنف" وتحدث من خلالها عن الأفكار الهدامة التى تبثها بعض الجهات للشباب فى محاولة لبرمجة الشباب واستغلالهم فى الأعمال المتطرفة وابعادهم عن الوسطية التى نادى بها الإسلام وحث عليها.

كما عقد نادى أدب مطروح العديد من الأمسيات الشعرية والأدبية المميزة، حيث شارك الشعراء مختار الحماحمى، ومحمد العلمى بإلقاء القصائد الشعرية، وقدم الأديب مختار عوض أمسية مميزة تحدث من خلالها عن الرائع أمل دنقل وألقى قصيدة بعنوان "رسوم فى بهو عربي" وتناول تاريخ كتابة القصيدة ومناسبتها

قدمت مكتبة عبدالرحمن محاضرة للباحث علاء عباس بعنوان "الأمثال الشعبية فى البيئة البدوية" شرح من خلالها طبيعة المثل وأنه وليد البيئة وليس له مؤلف وتتناقلة الأجيال، كما ألقى عدد من الأمثلة الشعبية البدوية وشرحها لتبسيط الهدف من المثل ومعناه، كما أعد بيت ثقافة الحمام محاضرة بالتعاون مع المنطقة الأزهرية للشيخ عاصم حماد تحدث من خلالها عن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وهى من أهم الخصال التى أكد الإسلام عليها ووصي عليها الرسول الكريم واستعان بالدلائل من القرأن والأحاديث النبوية.

موضوعات متعلقة

5 وزراء يشهدون توقيع برنامج تمويلى لمصر بـ1.1 مليار دولار

«وجه القمر».. دينا فؤاد: شخصية حنان فى «جمال الحريم» صعبة جدًا

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

حقيقة مقتل اليوتيوبر السورية أم سيف بعد إشارتها الغامضة في فيديو الوداع

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

الأرجنتين تلغي حظر تصدير الذرة بعد إضراب المزارعين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 13-1-2021

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية