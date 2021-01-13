مختارات لشعراء عالميين بالعربية فى «وحدها العتمة تضىء»

تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ مختارات لشعراء عالميين بعنوان: "وحدها العتمة تضيء"٬ ترجمة مجاهد مصطفى، والذي يشير في مقدمته للترجمة: إن هذه المنتخبات الشعرية العالمية، فتحت لنا مجالات وآفاقا جديدة لارتياد عوالمها الرمزية التي تعتبر مجالات خصبة تتطلب جهودا مكثفة ومضاعفة للقبض على روح النصوص ودلالاتها المترامية المدى، المتعددة بتعدد النصوص وآفاق تلقيها.تحمل هذه المنتخبات الشعرية العالمية، توقيعها من خلال حيازتها لتاريخها الشخصي في تقاطعاته مع مجالات الواقع المتعددة، حيث يزداد الوعي بذلك كلما تم الانفتاح على راهنها ومآزقه، والاضطلاع بمسؤولية الترجمة حيال نصوص تحمل تناقضاتها الرمزية والمؤسسية. لذلك تواجه هذه النصوص مقاومة رمزية من طرف مترجمها البعيد عنها لغة والقريب منها أفقا واحتمالات. وبالتالي، فإن أية محاولة تنزع إلى الإحاطة بموضوعاتها الفنية والأسلوبية تعترضها عراقيل وأعطاب مختلفة من بداية التعرف والمعرفة على ملامح النصوص المترجمة مرورا بعذابات مساراتها التكوينية، وانتهاء بمخيلتها الخصيبة، حيث يكتسي الاهتمام بالنصوص الشعرية العالمية، صيغة راهنة كرصيد رمزي يحمل سمات القوة، كما يحمل سمات الضعف.من هنا كانت محاولتنا لترجمتها بمثابة الدخول في متاهة معرفية سعيدة، تتطلب مجهودا مكثفا لملامسة أسئلتها الصريحة والمضمرة كما أن مقاربتنا لحدود النصوص المترجمة، سيكتنفها لا محالة، النقصان وإن فتحت لنا مسالك معرفية تعانق الاحتمال الشيء الذي يعجل بتكثيف المحاولة، وتجذير لا نهائية مداها.