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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: حرية التعبير في بلادنا تتعرض للهجوم أكثر من أي وقت مضى

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:56 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، اليوم الثلاثاء، ‏أن تفعيل المادة 25 من الدستور لا تمثل أي خطر ضده ولكنها أكبر عملية تصيد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

>وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك: "نحترم القوانين الأمريكية ونرفض أعمال الشغب".

‏وأضاف ترامب أن التحركات لعزله في الكونجرس امتداد للحملة الشرسة ضد إدارته طوال فترة رئاسته، مشيرا إلى أن حرية التعبير في الولايات المتحدة تتعرض للهجوم أكثر من أي وقت مضى.

‏وأعلنت منصات فيسبوك وتويتر وإنستجرام عن حظر حسابات الرئيس الأمريكي ترامب عقب اقتحام أنصاره الكونجرس والقيام بأعمال شغب.

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