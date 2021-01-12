ترامب: حرية التعبير في بلادنا تتعرض للهجوم أكثر من أي وقت مضى
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:56 م
محمد عمرطباعة
أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، اليوم الثلاثاء، أن تفعيل المادة 25 من الدستور لا تمثل أي خطر ضده ولكنها أكبر عملية تصيد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
>وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك: "نحترم القوانين الأمريكية ونرفض أعمال الشغب".
وأضاف ترامب أن التحركات لعزله في الكونجرس امتداد للحملة الشرسة ضد إدارته طوال فترة رئاسته، مشيرا إلى أن حرية التعبير في الولايات المتحدة تتعرض للهجوم أكثر من أي وقت مضى.
وأعلنت منصات فيسبوك وتويتر وإنستجرام عن حظر حسابات الرئيس الأمريكي ترامب عقب اقتحام أنصاره الكونجرس والقيام بأعمال شغب.
>وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك: "نحترم القوانين الأمريكية ونرفض أعمال الشغب".
وأضاف ترامب أن التحركات لعزله في الكونجرس امتداد للحملة الشرسة ضد إدارته طوال فترة رئاسته، مشيرا إلى أن حرية التعبير في الولايات المتحدة تتعرض للهجوم أكثر من أي وقت مضى.
وأعلنت منصات فيسبوك وتويتر وإنستجرام عن حظر حسابات الرئيس الأمريكي ترامب عقب اقتحام أنصاره الكونجرس والقيام بأعمال شغب.