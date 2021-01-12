ترامب: حرية التعبير في بلادنا تتعرض للهجوم أكثر من أي وقت مضى

أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، اليوم الثلاثاء، ‏أن تفعيل المادة 25 من الدستور لا تمثل أي خطر ضده ولكنها أكبر عملية تصيد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.>وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له من أمام الجدار الحدودي مع المكسيك: "نحترم القوانين الأمريكية ونرفض أعمال الشغب".‏وأضاف ترامب أن التحركات لعزله في الكونجرس امتداد للحملة الشرسة ضد إدارته طوال فترة رئاسته، مشيرا إلى أن حرية التعبير في الولايات المتحدة تتعرض للهجوم أكثر من أي وقت مضى.‏وأعلنت منصات فيسبوك وتويتر وإنستجرام عن حظر حسابات الرئيس الأمريكي ترامب عقب اقتحام أنصاره الكونجرس والقيام بأعمال شغب.