الكويت: من حق مواطني الخليج دخول البلاد

أكد مصدر أمني مطلع في الإدارة العامة للمنافذ الكويتية، أحقية أي مواطن خليجي في الدخول الى الكويت، حتى وإن كان في جواز سفره ختم زيارة إسرائيل.وقال المصدر - في تصريح لجريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الثلاثاء - إن هناك اتفاقية بين دول التعاون الخليجي بهذا الشأن، تضمن تنقل مواطني هذه الدول فيما بينها، مؤكدا أنه لا علاقة للكويت بأي اتفاقيات ثنائية تبرمها أي دولة خليجية حتى مع إسرائيل، باعتبار أن هذا شأن خاص بها.وأضاف المصدر قائلا: "بموجب الاتفاق الخليجي، فإنه يحق لأي مواطن خليجي أن يدخل إلى الكويت بجواز سفر موطنه، حتى لو كان عليه ختم دخول وخروج إسرائيل"، لافتا الى أن هناك العديد من الأمريكيين والأوروبيين الذين يدخلون الكويت بجوازات سفر سبق لهم الدخول بهذه الجوازات الى إسرائيل.وأشار إلى أن أي مواطن إماراتي أو بحريني دخل إسرائيل، وهو أحد مواطني احدى الدولتين الخليجيتين اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، يحق له دخول الكويت.تجدر الإشارة إلى أن تصريحات لمسؤولين كويتيين سابقين، كانت تؤكد أن الكويت تمنع أن يدخل أراضيها أي شخص يحمل جواز سفره ختما أو تأشيرة لإسرائيل، وبالطبع إذا كان يحمل جواز سفر إسرائيليًا.