بدء فرز أصوات النواب لانتخاب وكيلى المجلس

بدأت منذ قليل، اللجنة المشرفة على انتخابات وكيلي مجلس النواب وفرز الأصوات برئاسة النائب علي بدر، وعضوية كل من النواب، محمد وفيق عزب، وأحمد دياب، وهشام الحصري، وأيمن أبو العلا، وأحمد مقلد، وأحمد عوض، أعمالها وذلك بعد انتهاء عملية التصويت.وترشح على منصب الوكيلين، 8 أعضاء هم المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب السابق وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، النائب محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب المستقل، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، والنائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد الجبلاوي، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، وكذا النائبة حنان عبدالمنعم عوض، والنائبة سحر بشير.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.