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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

عضو «التنسيقية» يلتقى محافظ بنى سويف لعرض «SCHOLAR GUIDE»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:10 م
عضو التنسيقيةيلتقي
عضو التنسيقيةيلتقي محافظ بني سويف
إسلام نصير - محمد الشريف
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بالدكتور قياتي عاشور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حضور بلال حبش نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تم استعراض تفاصيل تطبيق SCHOLAR GUIDE (دليل الباحث العلمي) الذي قام بتأسيسه وتدشينه ابن المحافظة "قياتي" ويهدف إلى دعم الباحثين والأكاديميين في مختلف المجالات.

وأثنى محافظ بني سويف على التطبيق الذي يساهم بشكل فاعل في خدمة البحث العلمي، ويعد جهدا مشكورا من أحد شباب المحافظة المتميزين، وبما يواكب رؤية الدولة الحالية نحو تعظيم دور التكنولوجيا في كافة المجالات والقطاعات، مشيرا إلى قطاع البحث العلمي والعمل الأكاديمي من القطاعات المهمة والتي تمثل ركيزة أساسية ضمن محاور رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء استعرض د.قياتي التطبيق الذي يعتبر دليلًا أكاديميًا شاملًا لكل الباحثين، حيث يوفر جميع الروابط على شبكة الإنترنت للحصول على مصادر المعلومات التي تفيد عملية البحث العلمي مثل (محركات بحث، أدلة الدوريات العلمية، المكتبات الرقمية، قواعد البيانات العالمية، الرسائل الجامعية، الأرشيفات الإلكترونية).

ويساعد الباحثين في تجميع البيانات وعمل الاستبيانات الإلكترونية ومعالجتها عن طريق توفير مواقع وروابط الأدوات اللازمة مثل (أدوات تصميم الاستبيانات، أدوات تحليل البيانات، البرامج الإحصائية، حساب عينة الدراسة)، كما يقدم معلومات حول المواقع والروابط الخاصة بالتحرير والكتابة العلمية والتي تتمثل في (الترجمة، فحص الاقتباس، إعادة صياغة النصوص، صياغة وإدارة الاستشهادات المرجعية، تصحيح الإملاء والقواعد النحوية).

كما يتيح التطبيق روابط ومواقع للدعم التقني للملفات والصور والفيديوهات والمتمثلة في (العروض التقديمية، الإنفوجراف، الخرائط الذهنية، تعديل الصور والفيديو، تعديل ملفات pdf)، ويساهم في تنمية المهارات الأكاديمية والبحثية عن طريق توفير مواقع وروابط لكل من (منصات التعلم الإلكتروني، تعليم اللغات، مهارة الكتابة العلمية، منصات التواصل الأكاديمية)، كما يتيح الروابط والمواقع الخاصة بالأنشطة والمنح والمشروعات البحثية التي تهم الباحثين مثل (المؤتمرات العلمية، المنح الدراسية، دعم وتمويل المشروعات البحثية، الجوائز.

ويمكن تحميل التطبيق مجانًا بكل سهولة ويسر عبر الرابط التالي:

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