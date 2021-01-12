ضبط مزرعة بانجو فى الجيزة
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:07 م
عمرو المزيديطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مزارع - مقيم بإحدى قرى الجيزة) لقيامه بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مستأجرة مساحتها 9 قراريط والكائنة بالقرية محل سكنه.
وعثر بداخل قطعة الأرض على (عدد 150 شجيرة لنبات البانجو المخدر) منتشرة وسط الزراعات.
واعترف بزراعة نبات البانجو بقصد الاتجار ومحاولة إخفائها وسط الزراعات خشية افتضاح أمره.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعثر بداخل قطعة الأرض على (عدد 150 شجيرة لنبات البانجو المخدر) منتشرة وسط الزراعات.
واعترف بزراعة نبات البانجو بقصد الاتجار ومحاولة إخفائها وسط الزراعات خشية افتضاح أمره.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.