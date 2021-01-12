ضبط مزرعة بانجو فى الجيزة

تجار ومحاولة إخفائها وسط الزراعات خشية افتضاح أمره.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مزارع - مقيم بإحدى قرى الجيزة) لقيامه بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مستأجرة مساحتها 9 قراريط والكائنة بالقرية محل سكنه.وعثر بداخل قطعة الأرض على (عدد 150 شجيرة لنبات البانجو المخدر) منتشرة وسط الزراعات.واعترف بزراعة نبات البانجو بقصد الا