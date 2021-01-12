«خواجاية ماسبيرو».. من هي الإعلامية ماجدة أبو هيف التي توفيت اليوم؟

أعلنت الإعلامية مها موسى، وفاة الإعلامية ماجدة أبو هيف، قبل قليل، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.وكتبت مها موسى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأستاذة ماجدة أبو هيف في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويسكنها الجنة يا رب.. خبر محزن جدًا».• فمن هي ماجدة أبو هيف؟- مصرية من أم إيطالية وتتقن عدد من اللغات مما أهلها لكى تكون مذيعة ربط بالتلفزيون المصري.- لقبت بالخواجاية لكون والدتها إيطالية كما لقبت بـ"أوبرا عايدة" من قبل بعض زميلاتها لكونها تتقن اللغة الإيطالية.- تم تحويلها لمقدمة لمقدمة برامج بعدما كانت مذيعة ربط.- قالت عن موت السادات وقت عملها بماسبيرو أنه من اصعب اللحظات التي مرت عليها، وذلك خلال استضافتها ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، قائلة "اغتيال أنور السادات، كان أصعب لحظات حياتي الإعلامية، لأني كان عندي شيفت وقتها".- برنامج "العقل يكسب" هو بداية عملها كمقدمة برامج وتحولها من مذيعة ربط إلى مقدمة برنامج وقد حقق هذا البرنامج شهرة واسعة لها.