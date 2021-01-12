وفد من جنوب السودان يصل الخرطوم لتنفيذ اتفاق السلام

وصل وفد الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، اليوم الثلاثاء، إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.وكان في استقبال الوفد الجنوبي بمطار الخرطوم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع عدد من المسئولين تتركز حول ترتيبات إنفاذ اتفاق جوبا لسلام السودان.يأتي ذلك بعد زيارة لنائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو إلى جوبا التقى خلالها برئيس جنوب السودان لبحث العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاق السلام.