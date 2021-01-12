رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف أدت الغرامات إلى تقليل معدل إصابات كورونا؟

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:26 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
إيناس سعيد
طباعة
مع دخول العالم أجمع في الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وزاد معه عدد الإصابات بالشكل الذي جعل بعض الدول تقرر الغلق على نفسها من جديد، وحظيت مصر بارتفاع ملحوظ هي الأخرى في عدد إصاباتها، الأمر الذي جعل وزارة الصحة والحكومة تشدد على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامة لتجنب هذه الزيادة.

وهنا قررت الحكومة التصدي بصرامة لرفض تهاون البعض من الإجراءات الاحترازية، خاصة أنها بالفعل قللت عدد الموظفين في بعض الوزارات والهيئات إلى 50% من قوة العمل، لذا انطلقت الدوريات الأمنية في ضبط المخالفين بعدم ارتداء الكمامة وتغريمهم بغرامات مالية حرصًا على حياتهم، كذلك منحت وزارة العدل الضبطية القضائية للعاملين بالمحافظات والتابعين لوزارة التنمية المحلية.

وبالفعل بدأ يحدث تحسن ملحوظ في عدد الإصابات لتنخفض من جديد بشكل تدريجي، وهو ما صرح به أحد المسئولين من وزارة الصحة أنه حدث انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، والسبب في ذلك يعود بنسبة كبيرة إلى عودة المواطنين للخوف من الفيروس وفرض الغرامة.

اللي خايف يدفع 50 جنيه يلبس الكمامة أم 2 جنيه
في هذا الصدد، قال المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزارة التنمية المحلية، إن الحكومة أطلقت العديد من التحذيرات للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذلك الحد من زيادة عدد الإصابات ولكن دون استجابة، "تقول للناس الكمامة في المواصلات وفي مترو الانفاق ولكن مفيش التزام، لذا لجأت إلى اتخاذ إجراء فاعل ولو مؤقتا.

وأوضح الجندي، لـ"الدستور"، أنه عند تأكد المواطنين من جدية الحكومة في التطبيق بتحصيل الغرامات ممن لم يلتزم بارتداء الكمامة خافوا على أموالهم أكثر من أنفسهم، "لما مواطن يلاقي غيره بيدفع 50 جنيها ويخاف ويلبس الكمامة ويحذر كل المحيطين بيه وكل اللي يشوفه".

وتابع أن هذه الغرامة التي فرضتها الحكومة كانت بهدف حماية المواطنين الذين لا يخافون على أنفسهم أو أسرهم وذويهم، مؤكدًا أنه لا استثناء من تطبيق الغرامة، لذا كان هو سبب حرص المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامة.

وأضاف أن تطبيق الإجراءات الصارمة على كل من لا يرتدي الكمامة في الأماكن الخاصة وليست العامة فقط، أي داخل المباني المختلفة بحيث يكون محيط أشخاص آخرين، "وقتها الناس تيجي تقول هدفع 50 جنيه الحكومة مش عايزاك تدفعهم البس الكمامة وانت مش هتدفع حاجة الكمامة أم 2 جنيه أحسن من دفع الغرامة".

واستكمل الجندي أن ما تحتاجه الدولة أن يكون المواطنون ملتزمين بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لعبور هذه الموجة وليس أكثر، حرصا على حياتهم في المقام الأول، كي تحمي نفسها وتحمي الآخرين، ووفقا للأطباء فإن حامل هذا الفيروس لا يعلم أنه حامله، لذلك الخوف من انتشار العدوى ويكون كل شخص غير مدرك أنه مصاب".

الغرامة الفورية أجبرت المواطنين على ارتداء الكمامة
وقال الدكتور محمود ربيع، أستاذ التنمية المحلية، إن اتجاه الدولة إلى فرض الضبطية القضائية كإجراء يُلزم المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتكون آلية التطبيق عن طريق التحصيل الفوري المخالفين من خلال اللجان من قبل الإدارة المحلية ولجان من وزارة الداخلية، كان السبب في التزام المواطنين بالفعل والذي بات ملحوظًا بشكل واضح.

وأوضح ربيع أن الحكومة في البداية اعتمدت على وعي المواطنين في الحفاظ على أنفسهم باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية وارتداء الكمامة خوفا على حياتهم وحياة أسرهم، ولكنها لم تجد استجابة، الأمر الذي جعلها تتجه إلى فرض السيطرة بالقوى من خلال تحصيل الغرامات وهي 50 جنيها لمن لا يرتدي الكمامة بشكل فوري.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

«وجه القمر».. دينا فؤاد: شخصية حنان فى «جمال الحريم» صعبة جدًا

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

هدى أنور تعلن عن إطلاق دورة جديدة من «المعتكف الكتابى»

«كتابة شعر الفصحى العمودى والحر».. محاضرة بثقافة الفيوم

إرجاء الفعاليات.. إجراءات «الثقافة» لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

صدور طبعة كاملة محرّرة من «مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي»