الإعدام لمتهمين والمؤبد لـ5 في قتل أمين شرطة ببني سويف

قضت محكمة جنايات بنى سويف، الثلاثاء، بإعدام متهمين اثنين والسجن المؤبد لـ5 وبراءة اثنين في اتهامهم بقتل "خ.ح.ع"، أمين شرطة بالأمن الوطني، وإصابة فلاح أثناء قيامهم بإطلاق نار عليهما بالطريق الزراعى، في 25 أكتوبر 2015، خلال استقلالهما سيارة رقم 104409 ملاكي، وانتظارهم جميعا لهما وإطلاق 22 عيارا ناريا عليهما ما أدى لقتل أمين الشرطة وإصابة الآخر.كانت محكمة الجنايات قد أيدت حكم الإعدام على كل من "عمرو.ر." 23 سنة، عامل بأحد المصانع ومقيم بعزبة إسلام بقرية الكوم الأحمر، و"ع. م.ع"، 30 سنة حاصل على بكالوريوس، مقيم بقرية تزمنت الشرقية بمركز بني سويف، وقضت ببراءة كل من "محمد.أ.م"، و"مصطفى.س.ع".فيما قضت بالسجن المؤبد لـ5 متهمين هم: "طارق.ع.ا" مسئول العمليات النوعية بقطاع بنى سويف، ورمضان ا ا، و"إسلام.م.ح"، و"أحمد.ك.م" نقاش وحاصل على دبلوم تجارة، و"صالح.م. ص".كانت المحكمة قد وجهت إلى المتهمين قيامهم بقتل أمين شرطة بالأمن الوطنى عمدا مع سبق الإصرار والترصد تنفيذا لغرض جماعتهم الإرهابية، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض السلاح والذخيرة وتتبعوا خطاه وقام الأخير "ع.م" بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدا إزهاق روحه وقتله، محدثا إصابته الموجود بالصفة التشريحية في أوراق القضية.