محمد مدينه يعلن ترشحه على منصب رئيس مجلس النواب

أعلن النائب محمد مدينه، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ترشحه على منصب رئيس مجلس النواب.وكان قد أعلن النائب أحمد عبدالحكيم يوسف، عضو مجلس النواب، ترشحه على منصب رئيس مجلس النواب، كما أعلن النائب محمد صلاح أبوهميلة، ترشحه على منصب رئيس مجلس النواب، جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة الآن.وكان قد أعلن النائب حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ترشحه على منصب رئيس مجلس النواب.