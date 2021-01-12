سويسرا توافق على استخدام لقاح موديرنا للتطعيم ضد كورونا

أعلنت الهيئة السويسرية الحكومية للأدوية والأجهزة الطبية "سويسمديك"، اليوم الثلاثاء، موافقتها على استخدام لقاح موديرنا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن لقاح موديرنا يُعد ثاني لقاح يتم اعتماده في سويسرا بعد الموافقة على لقاح فايزر في ديسمبر الماضي.يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في سويسرا يبلغ حوالي 485 ألف شخص.