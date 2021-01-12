الكهرباء تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع فى 2021

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن خطة الوزارة لتركيب العدادات مسبوقة الدفع التي تساعد في تقليل نسب السرقات في التيار الكهربائي مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري لتساعد المواطن على توفير جميع تعاملاته مع الكهرباء إلكترونيًا.وأضاف المصدرفي تصريح خاص لـ"الدستور" أن وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع خلال عام 2021، ليرتفع إجمالي العدادات مسبوقة الدفع التي تم تركيبها في مصر إلى 11.5 مليون عداد بنهاية العام الجاري.وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في نهاية شهر ديسمبر الماضي عن مد مهلة التقديم لتركيب العدادات الكودية لتحل محل الممارسة للعقارات المخالفة لقانون البناء لتنتهي في شهر مارس المقبل.