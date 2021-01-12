رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تغريم مسئولين بالكهرباء غيروا طبيعة عمل موظف إداريًا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:42 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
طباعة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، بعاقبة مدير عام مساعد الهندسة الكهربائية سابقًا بشركة بترول بغرامة تعادل مثل الأجر الذي كانت تتقاضاه، ووجهت عقوبة اللوم لمدير عام مساعد الإدارة العامة للهندسة الكهربائية.

وخصمت أجر شهر من راتب أخصائي بالمستوى الأول بذات الشركة؛ لاتهامهم بتحرير بيان مخالف للحقيقة تضمن تغيير طبيعة عمل موظف من كهربائي لإدارى لضم مدة خدمته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول اعتمدت بيان أعده ووقعه الثاني موجه إلى محكمة إستئناف السويس مفاده أن الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 كان يعمل بالشركة بوظيفة إداري بالمخالفة للحقيقة حال كونه كان يعمل كهربائي واشترك معاها المُحال الثانى.

والثالث استعمل البيان الذي حرره الثاني وقدمه لمحكمة استئناف السويس مع علمه بأن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع، لصم مدة خدمته.

وتبين للمحكمة بيان مخالف للحقيقة حول طبيعة عمل المحال الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتى 2011 ضمنه أنه كان يشغل وظيفة إداري بالإدارة الهندسية خلال تلك الفترة على الرغم من أنه كان يعمل بوظيفة كهربائي، وتم اعتماد هذا البيان وإرساله للإدارة العامة للشئون القانونية لتقديمه لمحكمة استئناف السويس.

وبذلك يعتبر تواطئ للحكم له بضم مدة الخدمة العملية السابقة والتي قضاها بالشركة بعد الحصول على المؤهل الأعلي، وهو الأمر الذي يؤكد اقتراف المحالون للمخالفات الواردة بحقهم في تقرير الاتهام ويجب مجازاتهم تأديبيًا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

رسم لغلاف أحد مجلدات روايات «تانتان» يباع بسعر قياسي في مزاد

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر