محافظ جنوب سيناء يزور كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ

زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، وذلك لتقديم التهنئة إلى قداسة الأنبا أبولو، أسقف جنوب سيناء والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يكون عامًا سعيدًا، متمنيًا أن يعم السلام والمحبة على جموع الشعب المصرى.كما وجه الأنبا أبولو الشكر للمحافظ على هذه المشاعر الطيبة، متمنيًا أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا، وأن يرفع عنا هذا الوباء، مع دوام المحبة والتكاتف بين جموع الشعب المصرى.