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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تبحث توزيع لقاح كورونا لإجراء الأوليمبياد بأمان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:43 م
الأوليمبياد
الأوليمبياد
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بحث رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم الثلاثاء هاتفيًا مع الملياردير الأمريكي ورئيس "مؤسسة بيل وميليندا جيتس" سبل مواجهة جائحة كورونا وتوزيع اللقاح على سكان الدول النامية لضمان إجراء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو بأمان.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن جيتس أعرب خلال المحادثة عن امتنانه للحكومة اليابانية على دورها الريادي فيما يتم اتخاذه على المستوى العالمي من إجراءات لمكافحة فيروس "كوفيد-19"، واسهامها في الصحة العالمية، والمساعدة المالية في الإطارالدولي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين".

كما أعرب بيل جيتس عن أمله بأن تستضيف طوكيو هذا العام الألعاب الأوليمبية وأوليمبياد المعاقين، بالإضافة إلى قمة طوكيو الدولية للأغذية للنمو، لافتًا إلى أن نسبة 80 % تقريبًا من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو إعادة تأجيل الألعاب الأوليمبية في طوكيو.

وأعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو في نهاية مارس عام 2020 تأجيل الألعاب الأوليمبية الصيفية لهذا العام بسبب وباء فيروس "كوفيد-19"، وأصبح من المقرر أن تجري هذه الألعاب في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس عام 2021.

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