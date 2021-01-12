على عبدالعال يؤدي اليمين الدستورية نائبًا بمجلس النواب

أدلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المنقضي ولايته، باليمين الدستورية منذ قليل، بعد فوزه في الانتخابات عن القائمة الوطنية "من أجل مصر".وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.ويواصل النواب حلف اليمين الدستورية في أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني.